Savary forfait et «frustré»

SKI DE FOND. Un mois après son premier top 30 mondial en distance décroché à Falun (Suède), Antonin Savary voulait enchaîner en Coupe du monde à Oslo. Un virus le prive du voyage en Norvège. «C’est frustrant, car j’avais le flow et j’étais dans une bonne phase en compétition», soupire le fondeur d’Avry-devant-Pont, qui espère être rétabli pour les finales mondiales à Lahti (Finlande) le weekend prochain. «Ça me ferait vraiment plaisir d’être au départ du sprint individuel et de celui par équipes», conclut Antonin Savary. QD