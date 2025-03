Scènes décalées de restos ordinaires

MIDI-THÉÂTRE. Le titre donne une indication: il sera question de nourriture et de cuisine, avec un arrière-goût d’irrévérence, voire d’interdit. Création fribourgeoise de cette saison de Midi-Théâtre, Mmmh, les ortolans! va voir le jour mardi à Nuithonie. Suivront deux autres représentations à Villars-sur-Glâne, avant une tournée romande qui passera par Bulle, à la brasserie Le Moderne, le lundi 7 avril à 12 h 15, dans le cadre de la Saison culturelle CO2.

Imaginée et interprétée par Pascal Hunziker et Aurélie Rayroud (que l’on a pu voir il y a deux ans à Nuithonie dans la création Effondrement de l’amour), la pièce du collectif Ach Ja! s’inspire de scènes du quotidien et d’archives télévisées. Toutes ont un lien avec la nourriture et les repas: Mmmh, les ortolans! reprend des choses…