Seydoux déçu, Cantin promu

HOCKEY SUR GLACE. Destins opposés en MyHockey League (3e division) pour deux joueurs régionaux: pourtant leaders de la saison régulière, le HCV Martigny et son topscorer vaulruzien Romain Seydoux ont été éliminés en quart de finale des play-off par Langenthal (2-3). Défenseur du HC Arosa et vainqueur de Thoune (3-0), le natif de Siviriez Nathan Cantin jouera, lui, la demi-finale contre Huttwil. Qualification d’ores et déjà synonyme de promotion en Swiss League pour le club grison et son défenseur glânois. QD