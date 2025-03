Simic, le héros suspendu

HOCKEY SUR GLACE. Kloten entame ce jeudi soir (20 h) son quart de finale de play-off contre Zurich, en Ligue nationale A. Les Aviateurs ont obtenu leur ticket à la faveur d’un succès 5-4 contre Ambri-Piotta, lundi en barrage. Succès dans lequel le Gumefensois Axel Simic a joué un rôle capital. L’attaquant de 26 ans a marqué deux buts et délivré deux assists. Blessé une bonne partie de la saison, le Gruérien revient en pleine forme pour des play-off que Kloten n’avait plus disputés depuis 2016. Sauf qu’Axel Simic ne pourra pas être aligné pour l’acte I. Il est suspendu à cause d’un check trop appuyé sur le Tessinois Miles Müller, lundi. Une procédure disciplinaire étant en cours, il n’est pas assuré non plus d’être de retour pour l’acte II samedi (20 h). VT