La Suisse augmente sa population à un rythme bien plus élevé que ses voisins, pour atteindre aujourd’hui les 9 millions d’habitants. Et la grande majorité des nouveaux habitants, 89 %, viennent de l’étranger. Mais un parti, l’UDC, veut y donner un coup de frein et propose de bloquer la population à 10 millions...

Jeudi, à 20 h 10, sur RTS1