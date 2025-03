Théâtre La Malice à Bulle: il n'est jamais trop tôt pour goûter à Cyrano

Ce samedi, le Théâtre La Malice propose une version jeune public et japonisante de Cyrano de Bergerac.

BULLE. N’y allons pas par quatre chemins, ni par deux: Cyrano de Bergerac est l’un des plus grands chefs-d’œuvre du théâtre français. Et mondial. Et au-delà. Depuis sa première, devenue légendaire, en décembre 1897, la pièce d’Edmond Rostand a connu moult traductions, films, adaptations. Ce samedi à l’Hôtel-de-Ville de Bulle, le Théâtre La Malice accueille une version jeune public, conseillée dès 6 ans, créée par la compagnie franco-chilienne Hecho en Casa, venue du Pays basque.

Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait bon la lessive se concentre sur un aspect de la pièce originale: l’amour de Cyrano pour Roxane, laquelle n’a d’yeux que pour le beau Christian. Taï-Marc Le Thanh…