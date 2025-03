Tribune libre

300 mètres au minimum

A propos de la distance entre gravières et habitations

Chers députés du Grand Conseil, dans quelques jours, vous aurez à vous prononcer sur une motion demandant d’établir une distance «sanitaire» de 300 mètres entre les gravières et les zones habitées (La Gruyère du 11 mars). En effet, rien ne légiférant sur ce point actuellement, une gravière peut s’ouvrir juste devant nos fenêtres. Avec le PSEM (Plan sectoriel pour l’exploitation des matériaux) en cours de consultation et les besoins économiques effrénés actuels, le risque devient plus que réel de voir la situation se présenter.

Nous, habitants de ce canton, sommes des milliers déjà ou potentiellement concernés par la proximité d’une exploitation. Les nuisances de celles-ci ne sont pas à prouver et pourtant le…