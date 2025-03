Trois chapitres autour d’un même thème ultra sensible

Mes chats, ma télé et moi

La RTS va diffuser dès dimanche l’excellente série française Nudes. Dix épisodes percutants et bouleversants pour raconter trois histoires, trois drames liés aux images intimes divulguées sur le Net.

CLICK. Il faut laisser à la RTS cette qualité de savoir dénicher d’excellentes séries. Bien sûr, la «Romande» ne nous épargne pas non plus certaines fictions françaises labellisées TF1 qui donnent un coup de vieux terrible à la télévision, bien souvent dépassée par les plateformes. Mais nous avons la chance, en Suisse, que la RTS sache aussi proposer des séries plus alternatives, inspirantes et parfois dérangeantes. Les séries qui rendent un peu plus malins, donc. En général, elles sont diffusées tard le soir.

C’est le cas de Nudes, que la chaîne programme dès…