Un jeu de cartes éducatif et ludique pour la santé mentale

L’association REPER a conçu un jeu pour aider les jeunes à comprendre leur cerveau de façon créative.

RÉMI ALT

PRÉVENTION. Pas toujours facile de comprendre comment fonctionne le cerveau d’un adolescent. Et encore moins d’en expliquer les rouages. Catherine Dorthe, chargée de prévention pour l’association REPER, a décidé de prendre les devants en créant un jeu de cartes éducatif et ludique qu’elle a baptisé #info-cervo.

Celui-ci permet aux adolescents en difficulté d’apprendre et de comprendre par euxmêmes les différentes informations à connaître autour de thématiques liées à l’activité cérébrale, et de les résumer via un processus créatif. Le concept a été présenté en conférence de presse mardi, dans le cadre de la Semaine internationale du cerveau.

Le jeu cerne cinq thématiques: stress,…