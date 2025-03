Un senior recherché après avoir cambriolé une banque

CHÂTEL-SAINT-DENIS. Hier peu après 11 h, un homme muni d’un pistolet noir a pénétré dans une banque de Châtel-Saint-Denis. Selon un communiqué de la police cantonale, le cambrioleur a menacé une employée avec son arme, avant de s’emparer d’un butin de plusieurs milliers de francs. Il s’est ensuite enfui dans une direction inconnue. Personne n’a été blessé lors de ce brigandage. Afin de le retrouver, la police a mis en place un dispositif et lance un appel à témoin. L’intéressé a entre 60 et 70 ans.

Il mesure entre 175 et 180 cm. Grisonnant (cheveux et petit bouc), il porte des lunettes médicales. Lors des faits, il était habillé d’une combinaison de peintre, d’une casquette vert militaire, d’un gilet jaune, d’un cache-cou et de gants noirs. Il transportait un sac à commissions. Tout…