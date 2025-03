Une bourse pour le jeune compositeur Andres Piller

MUSIQUE. Depuis trente ans, le Fonds Pierre et Renée Glasson décerne une bourse d’études de 10 000 francs, pour les musiciens d’origine fribourgeoise ou domiciliés dans le canton. Le lauréat 2025 est le compositeur Andres Piller, établi à Saint-Ours. Le jury a relevé «avec enthousiasme la qualité et la variété de son travail – entre tradition, hybridation et expérimentation – et a souligné l’ambition de son projet d’études», détaille le communiqué de presse de l’Etat.

Né en 2000, il a obtenu l’an passé un bachelor à la Haute Ecole d’art de Zurich, en composition pour le film, le théâtre et les médias. En parallèle à ses études, il a composé pour de nombreux projets. «Notamment des courts-métrages (Reprise, 2022; Und dänn…, 2022), le spectacle musical en plein air Taverna Musiktheater …