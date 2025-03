Une nouvelle déléguée pour l’enfance et la jeunesse

NOMINATION. Johanna Dayer Schneider prendra ses fonctions de déléguée à l’enfance et à la jeunesse le 1er mai 2025 au Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) du canton. Elle succède à Ira Differding et sera le nouveau visage du Bureau de promotion des enfants et des jeunes (BPEJ). Née en 1978, titulaire d’un doctorat de l’Université de Berne et forte d’une expérience dans les secteurs social et sanitaire, elle a notamment dirigé la Division famille et société du canton de Berne, «où elle a piloté des projets visant à renforcer le soutien aux familles, organiser et surveiller les structures de garde, promouvoir l’éducation précoce, accompagner les enfants avec des besoins particuliers et encourager les activités des jeunes et leur participation», communique la Direction de la santé…