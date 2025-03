Une nuit à l’opéra grâce à la BD de Paul et Gaëtan Brizzi

BANDE DESSINÉE

Paul et Gaëtan Brizzi

LE FANTÔME DE L’OPÉRA, d’après Gaston Leroux

Futuropolis

En cette année 1890, il semblerait que l’opéra Garnier soit hanté. Il y aurait un fantôme errant entre les murs du prestigieux immeuble. C’est le jour de la première du Faust de Gounod et les mauvaises annonces s’amassent pour les deux nouveaux directeurs: les anciens responsables avouent céder chaque mois au chantage du fantôme, un pompier s’est pendu, un cheval s’est échappé et, pire que tout, la Carlotta, la cantatrice vedette, est prise de narcolepsie… Heureusement, la jeune Christine Daaé connaît le rôle et la remplace au pied levé. C’est un triomphe, de courte durée. Malgré les menaces lancées par le squatteur éthéré, la soprano titulaire revient quelques jours plus tard. Trop tard: elle ne…