Une pénalité offre l’or à Thomas Bussard

SKI-ALPINISME. A Val Martello, Thomas Bussard a remporté samedi sa deuxième épreuve de Coupe du monde élite, de nouveau en relais mixte. Le skieur-alpiniste d’Albeuve était associé à la Vaudoise Caroline Ulrich. Le Gruérien et sa partenaire doivent aussi leur succès à une pénalité infligée à la paire espagnole alors qu’elle avait franchi la ligne d’arrivée en première position. Pour rappel, le Charmeysan Rémi Bonnet a remporté l’individuelle jeudi dans la station italienne. Villars-sur-Ollon (VD) accueillera la prochaine et avant-dernière étape de la Coupe du monde les 4 et 5 avril. VT