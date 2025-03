ROMONT. L’Office du tourisme de Romont et sa région organise une nouvelle visite guidée samedi. De 15 h à 17 h, les personnes intéressées auront l’occasion de découvrir les secrets de la collégiale de Romont et la chapelle Saint-Charles. Cette dernière est habituellement fermée au public. Accompagnés de la guide Simone Devaud, les visiteurs auront notamment l’occasion d’en savoir davantage sur les vitraux. Il est possible de s’inscrire jusqu’à demain auprès de l’Office du tourisme. VAC