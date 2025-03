Victorieux face à Lucerne, le FC Bulle a mené un jeu concluant à défaut d'être flamboyant

Contrairement à sa dernière sortie sept jours plus tôt, le FC Bulle a offert une leçon de réalisme sur le terrain de Lucerne M21 (0-2). Une façon aussi de grandir en Promotion League avant d’accueillir son devancier Grand-Saconnex ce samedi à Bouleyres.

QUENTIN DOUSSE, À LUCERNE

FOOTBALL. A l’extérieur, sur un terrain synthétique et face à une équipe invaincue depuis dix journées: il y avait assurément mieux pour se relever d’une semaine anglaise ratée. Le FC Bulle l’a pourtant fait, samedi après-midi, en s’offrant Lucerne M21 (0-2) au bout d’une partie concluante. Concluante à défaut d’être flamboyante du côté gruérien.

«On aurait évidemment voulu gagner avec la manière, glisse Julien Miere, mais on a failli dans la gestion du ballon. On s’est précipités et on a cherché les longues passes,…