Deché-delé

Fâ pâ bon vinyi viyo. Chin l’è ouna réjon k’on intin chovin. E portan, chtou dari j’an n’in dà prà k’arouvon a thant’an. Bin chur ke kan on aproutsè di nonant’an, on pou pâ ch’achurâ d’arouvâ a thant’an. Intrè dou, on pou rinkontrâ bin di j’akro dè chindâ. Li a la ya è la kalitâ dè ya.

Kan on pou pâ mé chobrâ intche-chè, che ne fô pâ tru atindre, on pou intrâ din on EMS. Din hou méjon dè rèpou to le mondo l’è bin chonyi pa di dzin dèvouâ dè rèthèta, ke bayon to le bon dè lou pèrchenè po le konfouâ di j’anhyan.

L’è vré k’avu l’âdzo, tsakon l’a ôtchè ke tsèrgotè. Kan on a adi tota la hyèrtâ dè cha titha on pou ithre kontin. Kan on chè tin adi drê è k’on n’a pâ fôta d’ingojalâ tru dè pèlulè, fô krêre ke va pâ tru mô.

E pu apri, che din cha ya, on n’a pâ fê tru dè krouyètâ è ke…