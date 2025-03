Volleyball: le Bullois Samuel Tinguely vise plus qu'un maintien

Tiré par ses jeunes dont Samuel Tinguely, le VBC Bulle a rempli sa mission maintien en 1re ligue, un an après sa promotion. Bilan de fin de saison et perspective avec l’ailier de 17 ans.

VALENTIN THIÉRY

VOLLEYBALL. Le coach Eric Gagnaux peut quitter ses fonctions l’esprit tranquille. L’équipe première masculine du VBC Bulle, dont il était à la tête depuis quatre ans, s’est sauvée sans souci en 1re ligue, un an après avoir été promue. Neuvièmes (sur douze), les Gruériens ont bouclé leur saison samedi passé par un revers anecdotique 3-2 à Meyrin. «Depuis le début, je savais que notre maintien ne ferait aucun doute, confie l’ailier Samuel Tinguely. Notre coach espérait une cinquième place à mi-championnat. On en avait les capacités. Mais on a manqué de constance, car on n’était pas habitués…