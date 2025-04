«Jeanne»: Jeanne Cherhal telle qu’en elle-même

MUSIQUE

Jeanne Cherhal

JEANNE

Décibels

Six ans qu’elle n’avait plus sorti d’album. Il a fallu que Benjamin Biolay lui propose de faire des arrangements. «Je n’avais rien sous le coude, mais cette envie de sa part et ses encouragements m’ont galvanisée, et treize chansons sont nées», expliquait récemment Jeanne Cherhal sur Sud Radio. De l’excellent BB, invité en duo (quelle voix!) sur Faut plus qu’on se revoie, le disque garde une touche de classe unique, une luxuriance qui n’est jamais lourdeur. Mais c’est bien un album de Jeanne Cherhal, personnel et brillant.

Jeanne décrit ce que signifie être une femme de 47 ans, aujourd’hui. Dans des couleurs proches de la meilleure variété des années 1970-1980 (Jean fait penser à Véronique Sanson), Jeanne Cherhal aborde avec une fausse légèreté des…