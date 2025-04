«La Terre Verte» d'Alain Ayroles et Hervé Tanquerelle: le prix de la survie

BANDE DESSINÉE

Alain Ayroles et Hervé Tanquerelle

LA TERRE VERTE

Delcourt

1492. Si la date est restée célèbre pour la découverte d’un nouveau continent, elle marque aussi l’arrivée sur la Terre verte d’un évêque un peu largué et de son garde du corps, alerte et agile malgré le pied bot et le dos bossu. L’homme de Dieu a comme mission de remettre sur le droit chemin de la foi la petite communauté constituée des derniers descendants des Vikings. A son arrivée, il trouve un village dénué de tout, au bord de l’extinction, et engagé dans une confrontation avec les indigènes. Pour Richard, l’homme d’armes, ancien chevalier de son état, l’occasion est à ne pas rater: celle de redevenir un meneur, de reprendre un rôle qu’il a perdu autrefois chez lui, en Angleterre. Mais cela pourrait bien…