«Ma saison aurait pu être incroyable», regrette Antonin Savary

Comme souvent cette année, Antonin Savary a été freiné par la maladie le week-end passé, le forçant à déclarer forfait pour le championnat de Suisse de ski de fond. Sur le point de refermer le chapitre 2025, l’athlète d’Avry-devant-Pont fait le bilan.

VALENTIN THIÉRY

SKI DE FOND. Dès ce vendredi en Engadine, Antonin Savary bouclera son année avec une Coupe de Suisse dont il peut encore remporter le classement général. Pour y parvenir, il lui faudra d’abord avoir récupéré. Car le fondeur d’Avry-devant-Pont, malade le week-end passé, a été privé de championnat de Suisse à Ulrichen (VS). Comme il l’avait été de Tour de ski en janvier et de Coupe du monde en Norvège en mars. «C’est frustrant. Ma saison aurait pu être incroyable… Elle a été intéressante. Elle m’a permis d’en apprendre plus sur…