«Parker, la proie» de Doug Headline et Kieran: retour de bâton

BANDE DESSINÉE

Doug Headline et Kieran

PARKER - LA PROIE

Dupuis

Parker est de retour en bande dessinée. Taciturne et froid, professionnel sans émotion, mais respectant la parole donnée, il est le meilleur dans sa partie en cette fin des années 1960. Alors, quand l’un de ses acolytes décide de le doubler de la plus violente des manières après un hold-up, et de s’enfuir avec le butin, le voleur va se transformer en un traqueur inarrêtable. Si l’argent n’a pas d’odeur, il n’empêche pas Parker de le suivre à la trace.

Après les belles adaptations signées Darwyn Cooke, voici donc le retour en BD du personnage créé par l’écrivain Richard Stark, de son vrai nom Donald Westlake. Cette histoire, La proie, inaugure également un nouveau label chez Dupuis, Aire noire. Doug Headline (scénario) et Kieran…