«Une vie juste» de Julien Sansonnens: «On fait quoi, maintenant?»

LIVRES

Julien Sansonnens

UNE VIE JUSTE

Editions Livreo-Alphil, coll. Lieu et temps 144 pages

Christophe, le narrateur, a rendez-vous au restaurant avec son épouse, Estelle. Il fête ses 48 ans. Un couple sans histoire, plutôt aisé et fier de l’être, avec une fille adolescente, un chat et un projet de déménagement dans une grande maison. Evidemment, le repas ne va pas se passer comme prévu… Jusqu’au point où Estelle «se pose la seule question qui vaille: on fait quoi, maintenant?»

Né à Neuchâtel, Julien Sansonnens partage aujourd’hui son temps entre Lausanne et le Valais. Avec Une vie juste, il revient dans sa ville natale, à l’invitation de l’Association neuchâteloise pour la création littéraire, qui publie un volume par an «d’auteurs neuchâtelois invités à traiter du thème du temps en…