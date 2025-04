«Yûsaku au crépuscule» de Yarô Abe: le plaisir au bout des baguettes

BANDE DESSINÉE

Yarô Abe

YÛSAKU AU CRÉPUSCULE

Le Lézard noir

Yûsaku est un acteur de second rôle. Sa carrière, sans jamais décoller, lui assure un revenu confortable et beaucoup de temps libre qu’il passe à boire et à manger. Sa vie se rythme au pouls des gargotes authentiques, des restaurants traditionnels ou des bars à vin. S’il n’est pas sans rappeler le Gourmet solitaire de Jirô Taniguchi, ce personnage du mangaka Yarô Abe est un être ouvert, attachant et chaque saynète de Yûsaku au crépuscule est l’occasion de célébrer les arts de la table à la japonaise avec des rencontres et des amis. Avec beaucoup de souvenirs aussi. L’auteur de La cantine de minuit, qui a notamment connu une belle adaptation en série, met à nouveau son trait simple au service de la joie que procure la nourriture,…