RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

Un monde d’allergiques

Les premiers pollens se dispersent toujours plus tôt, en février déjà. Nous nous trouvons au beau milieu d’une véritable épidémie d’allergies. Elles se multiplient et transforment la vie de dizaine de milliers de personnes en calvaire saisonnier ou permanent. On ne connait pas les véritables causes de cette progression, mais l’environnement et le mode de vie ne sont pas innocents. Ce qui est connu en revanche, ce sont les mécanismes qui conduisent à cette réponse disproportionnée de l’organisme face à des substances chimiques, végétales ou animales. ■