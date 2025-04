Agir tôt pour sauver la hanche plutôt que poser une prothèse, c'est possible à l'HFR

En cas de douleurs à la hanche chez les jeunes adultes, deux spécialistes de l’HFR proposent une chirurgie conservatrice encore peu utilisée pour réparer l’articulation plutôt que la remplacer par une prothèse. Explications.

KARINE ALLEMANN

On sait bien que, en médecine, plus un problème est traité tôt, plus les chances de le soigner sont grandes. Et pourtant, beaucoup d’entre nous continuent d’ignorer une douleur, refusent de voir les signes ou pensent que le souci disparaîtra comme par miracle. C’est pareil pour les jeunes, spécialement quand ils font du sport et craignent de ne plus pouvoir s’entraîner. Or, à un jeune âge, une douleur persistante n’est jamais normale.

Parce qu’ils voient trop souvent des patients arriver trop tard en consultation, deux chirurgiens du team hanche de…