Après 29 ans passés à ses côtés, Joëlle Mocellin quitte sa «McFamily» bulloise

Joëlle Mocellin raccroche son uniforme mercredi. La Gruérienne a géré le McDonald’s de Bulle durant près de vingt-neuf ans. Avec deux étages d’empathie pour deux fois plus d’humanité.

YANN GUERCHANIK

«L’annonce me correspondait totalement. J’avais les compétences requises et le cahier des charges me plaisait beaucoup.» Mais lorsqu’elle découvre le nom de l’employeur, Joëlle Mocellin déchante. McDonald’s! Le millefeuille de promesses révèle aussitôt un goût de friture.

«J’avais 33 ans et je venais de l’hôtellerie traditionnelle. J’ai fait mon apprentissage de gouvernante au Beau-Rivage Palace, travaillé dans le milieu touristique et repris un restaurant à Chexbres pendant dix ans.» La Gruérienne le confie volontiers: «Pour qui vient de ce monde-là, surtout à l’époque, McDo c’était le…