Après le titre, la Ligue des champions

FUTSAL. Bulle Futsal’s a remporté la manche retour de la finale du championnat de 2e division, dimanche à domicile. Les Gruériens ont dominé Ebikon 11-6 (aller 2-7), avant de fêter leur titre avec leurs supporters. La saison prochaine offrira un beau derby bullois face à UFTB au sein de l’élite. Mais les coéquipiers du capitaine Sabaudin Ljamalari voudront plus que remporter cette confrontation. Le club, qui n’a pas connu la défaite depuis sa création en 2024 (sauf en Coupe de Suisse), aura le top 3 pour objectif. «Notre ambition reste d’être champions le plus vite possible et de jouer la Ligue des champions», confirme le Tourain Sabaudin Ljamalari. VT