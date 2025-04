Au Smart Living Lab, le radon présent à l'intérieur et sous la structure est étudié pour mieux comprendre ce gaz

Gaz radioactif présent dans la croûte terrestre, le radon peut provoquer des cancers des poumons s’il s’accumule dans les bâtiments. Pour mieux comprendre son comportement, un laboratoire unique en Europe voit le jour à Bluefactory.

XAVIER SCHALLER

RECHERCHE. Le radon est un gaz omniprésent dans la croûte terrestre. Incolore, inodore et radioactif, c’est aussi, potentiellement, un tueur silencieux et lent. Car, dans certaines conditions, il peut s’accumuler dans les bâtiments et exposer les occupants à de la radioactivité. On estime qu’il est ainsi à l’origine de 8% à 10% des cancers pulmonaires en Suisse, ce qui équivaut à 200 à 300 décès par an (lire encadré).

«Dans la nature, le radon va s’échapper du terrain et être dilué par le grand volume que représente l’atmosphère. Dans ce cas, en…