Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

29e journée



QUENTIN DOUSSE

Déplacement pascal au Jura pour le FC Bulle, attendu à la Blancherie de Delémont ce samedi (16 h 30).

Hors jeu. Bulle sans Onkony (blessé) et Chaïbi (privé). Retour de Barry, Meha et Ropraz.

Enjeu. Retrogradé au 10e rang de Promotion League, le FC Bulle doit réagir pour ne pas se laisser gagner par le doute. «On reste sur cinq matches sans victoire, il faut donc gagner maintenant», exhorte Julien Miere. Le mot d’ordre du technicien gruérien? «Etre solidaires, courageux et plus généreux dans l’effort que face à Paradiso (n.d.l.r.: défaite 1-2). Et dans le jeu, on doit mettre plus de verticalité pour tester le gardien et terminer nos actions.»

L’adversaire. Le SR Delémont reste sur deux succès de rang, dont un probant face au leader Kriens. Les…