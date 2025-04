Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

30e journée

QUENTIN DOUSSE

Derby au menu du FC Bulle, qui reçoit son voisin et poursuivant Vevey-Sports ce dimanche (15 h) à Bouleyres.

Hors jeu. Abdeljaoued et Onkony sont blessés, Delley suspendu. Retour au jeu de Chaïbi.

Enjeu. Voisins, rivaux et ex aequo avant cette 30e journée de Promotion League, le FC Bulle et Vevey-Sports joueront «gros» ce dimanche. «On veut gagner en donnant une meilleure image de nous à Bouleyres, où l’on reste sur deux performances insuffisantes», pose Julien Miere. Le technicien gruérien lance un appel pour ce derby souvent disputé: «On a besoin du meilleur soutien possible. Soutien qu’on doit mériter bien sûr.» La victoire – synonyme de record de points en une saison – est à ce prix.

L’adversaire. En proie à des ennuis extra-sportifs,…