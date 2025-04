A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 10

Thé vert, miracle de la nature? Le thé vert et son célèbre cousin en poudre, le matcha, sont partout. Infusé à chaud ou glacé, intégré dans des pâtisseries tendance ou même des cosmétiques, il séduit désormais en Occident. On lui prête des vertus antioxydantes et anti-inflammatoires, une teneur en caféine plus faible que celle du thé noir et une couleur évocatrice de nature, de pureté. Mais est-il vraiment aussi vertueux qu’on le prétend? «À Bon Entendeur» a mené l’enquête et a soumis plusieurs thés verts à des analyses rigoureuses, notamment pour détecter d’éventuels résidus de pesticides. Réponses dans cette émission. ■