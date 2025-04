A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 10

Ces très chères prothèses auditives

Les problèmes d’audition touchent tous les âges et peuvent être un véritable handicap social. Pourtant, malgré leur caractère essentiel, les prothèses auditives restent hors de prix, la faute d’un marché national peu concurrentiel. Les patients ne per- çoivent que 1600.- au maximum de l’AI ou l’AVS et doivent ajouter quelques milliers de francs supplémentaires de leur poche. Ce montant suffit-il à s’équiper correctement? Faut-il forcément investir dans le haut de gamme? Comment instaurer de la concurrence et faire baisser les prix? ■