RTS 1, MARDI À 20 H 10

Nestlé Waters en eaux troubles

La multinationale Nestlé est au cœur d’une tempête. En France, une commission d’enquête vise actuellement le géant helvétique pour avoir commercialisé de l’«eau minérale» malgré l’utilisation de traitements chimiques interdits. En Suisse, la société a reconnu des procédés de dépollution illégaux sur l’eau d’Henniez. L’eau minérale naturelle, sans aucun traitement ni adjonction, est-elle encore une réalité ou un simple mythe? Et quelles sont les conséquences des pompages toujours plus nombreux et profonds sur les nappes phréatiques? A Bon Entendeur a enquêté à Vittel et en Suisse. ■