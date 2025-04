Chronique: y a pas de sport «con»

De mauvaise foi

PAR MICHAËL PERRUCHOUD

Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

DE L’ORIGINALITÉ. J’avoue, j’ai un a priori sur les sports de répétition, dans lesquels il suffit de répéter le même geste. En gros, j’ai du mal à imaginer qu’après des années à pratiquer le bowling, il soit si difficile de «striker» dix fois de suite.

La rencontre d’un passionné m’a fait comprendre combien j’étais myope sur le sujet. Une piste varie selon son huilage. Les coups d’essai permettent ainsi de choisir les boules les plus appropriées. Et puis, il y a tout le mental, la manière de se relever d’un coup raté, de ne pas laisser sombrer une partie. Le gars parle, parle, m’évoque un joueur danois qu’il admirait et dont j’ai oublié le nom et je me suis dit que chaque sport, pour peu qu’on s’y laisse…