Classer l’affaire avant la Coupe

TENNIS DE TABLE. «On a 95% de chances de se maintenir.» Le pongiste et capitaine Luca Anthonioz est très confiant avant les dernières rencontres du CTT Bulle, 6e (sur 8) en Ligue nationale B, samedi à domicile contre Rapperswil-Jona III (15 h 45) et à Lancy II dimanche. «Le retour de Csaba Vigh après sa suspension (La Gruyère du 4 février), notre “deux” qui joue après nous son maintien en Ligue nationale C: on veut passer un bon moment.»

La saison des Gruériens ne sera pas finie pour autant. Samedi passé face à Cortaillod (LNC), ils se sont qualifiés pour les 8es de finale (date à déterminer) d’une Coupe de Suisse dont ils avaient atteint la finale en 2018. «Face à Vernier (LNB), on n’est pas favoris pour rejoindre le Final 8 qui aura lieu en juin», conclut le Fribourgeois de 34 ans. VT