Colombettes Trail: Le néo-Glânois Baptiste Neuhaus gagne à Vuadens

TRAIL. La première édition du Colombettes Trail a eu lieu samedi au départ de Vuadens (La Gruyère du 24 avril). Nouveau citoyen de Prez-vers-Siviriez, Baptiste Neuhaus (photo) s’est adjugé le parcours Armailli (36 kilomètres pour 1483 m de dénivelé positif) en 3 h 05. Selin Scherrer (Fribourg, 3 h 28) a été la plus rapide chez les dames, devançant Lisa Gremaud (Prez-vers-Siviriez) de près de vingt minutes. Florian Dardano (Charmey, 14 km), Axelle Genoud (Châtel-Saint-Denis, 14 km), Mathéo Pittet (La Joux, 9 km) et Chloé Grossrieder (Bulle, 9 km) sont les autres lauréats de l’événement gruérien qui aura rassemblé près de 500 participants, soit bien plus qu’espéré par l’organisation. VT