Condamnation de Marine Le Pen: il serait grand temps de redonner du sens aux mots

Une époque formidable

Il y a quelques années, Marine Le Pen réclamait l’inéligibilité à vie pour chaque responsable politique coupable d’infraction pénale. Lundi, elle s’est pris le boomerang en pleine poire. On ne va pas ici se prononcer sur le fond, il y a des gens payés pour cela. Après dix ans d’enquête, deux mois de procès ont débouché sur plus de 20 condamnations contre le Rassemblement national (RN). Pour détournement de fonds publics, l’ex-future présidente de la République a pris quatre ans de prison, dont deux ferme (mais avec un bracelet électronique, ce qui signifie pas de prison) et cinq ans d’inéligibilité. Elle a fait recours et comme le second procès aura lieu avant la présidentielle, elle a encore une chance de s’en sortir.

Cris d’orfraie à l’extrême droite! «C’est la…