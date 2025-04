Première réussie pour Barhoumi malgré l’abandon

A 19 ans, Ilian Alexandre Barhoumi a disputé sa première course à étapes avec les professionnels la semaine dernière au Tour des Alpes. Le Bullois de la Decathlon AG2R La Mondiale a trusté le top 50 du classement général avant son abandon lors de la cinquième et ultime étape à Lienz (Autriche). Son travail d’équipier – notamment au pied des cols avec de gros efforts en tête du peloton – a néanmoins été apprécié et salué par sa formation française. De bon augure en vue d’une saison importante pour le Gruérien (La Gruyère du 17 avril), qui s’alignera normalement au Tour d’Italie espoir en juin prochain. QD

Favre, Berthoud et Dafflon champions fribourgeois

Week-end genevois triomphal pour le cyclisme sudiste. Samedi à Soral, Charly Favre…