Déco pour tous, l’envers du décor

Les tendances déco se succèdent et, comme pour les vêtements, il faut renouveler sans cesse son intérieur pour ne pas devenir ringard. Changer de déco comme de chemise a désormais un nom: la fast déco. Cette frénésie d’achats est encouragée par les réseaux sociaux et par une industrie qui renouvelle régulièrement ses collections. Comment les acteurs de ce secteur parviennent-ils à proposer de nouvelles collections aussi rapidement et à des prix si attractifs? Avec des produits fabriqués majoritairement en Asie, l’impact environnemental de cette surconsommation est élevé. La solution? Comme pour l’habillement, il est facile aujourd’hui de se meubler et de décorer son intérieur avec de la seconde main. ■