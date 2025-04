Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

UN PEU VACHE, le nom donné par l’Etat au projet de rapprochement entre Equilibre-Nuithonie et le Théâtre des Osses et qui provoque «l’indignation» de la Faîtière fribourgeoise des arts vivants. Ce nom de code, c’est Confluences, un mot largement utilisé dans le monde du spectacle et des festivals. Au regard de la colère provoquée dans le milieu, «imprudence», ou «répugnance», ou «incompétence» aurait été beaucoup moins provocateur (et ça rime).

QUOI? Selon le directeur de la Promotion économique du canton, 400000 Américains sont employés par des entreprises suisses, avec un salaire médian de 130 000 dollars. Combien ont voté républicain?

UN PEU D’ABSURDITÉ dans ce monde déraisonnable. Heureusement que nous savons tous, maintenant, ce qu’est la seconde main. Sinon,…