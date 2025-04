Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

TRAVERSER EN VOITURE la zone commerciale de Granges-Paccot (personne ne le fait à pied) amène immanquablement l’automobiliste, un rien observateur, à cette question sans réponse, pour autant qu’il ait connu ce lieu avant son développement économique, quand le cimetière Saint-Léonard et les abattoirs marquaient de ce côté-là les limites de la ville. Et cette question, la voici: Si l’argent venait à manquer, le crédit à se tarir, le commerce à bout de souffle, qu’adviendrait-il de cet endroit «à la française», car ce genre de zone commerciale est répandue à l’entrée des villes, en France, et c’est assez triste d’ailleurs? Subsidiairement à la question «et si tout s’arrêtait?» une autre question s’impose d’elle-même: Comment en est-on arrivé là? Il faut peut-être chercher…