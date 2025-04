De Charmey à l’Elbrouz à bicyclette

A voir et à faire

AVENTURE. Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. De Charmey à l’Elbrouz à vélo et en autonomie complète. Partis le 1er juin 2024, Niklas Konrad, Vincent Morisetti, Hugo Béguin et Valérian Terraneo ont rallié le point culminant de l’Europe, 4500 kilomètres et trente jours plus tard. Un périple sans prétention qui a fait l’objet d’un film (Les Cycloptimistes, 52’) présenté samedi prochain à Charmey.

«Les derniers mètres menant au sommet nous ont paru irréels, se souvient Niklas Konrad. Parce que notre aventure, ambitieuse, aurait pu s’arrêter à tout moment.» Aux imprévus s’ajoutait l’inconnue de l’entrée en Russie, pays inhospitalier car en conflit. Le quatuor s’y aventure, à pas de chat, jusqu’à toucher le triangle sommital de l’Elbrouz (à 5642…