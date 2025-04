VTT. En cross-country, Maxime L’Homme a pris les 25e (short track) et 13e (olympique) places lors de la deuxième manche de la Coupe du monde de VTT U23, ce week-end au Brésil. A Araxa, le Vuadensois a fini à 1’25 et 2’02 des vainqueurs après 22’56 et 1 h 10 d’effort. Prochaines échéances pour le Gruérien: une Coupe de Suisse fin du mois à Engelberg et une Coupe du monde mi-mai. VT