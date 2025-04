Difficile reprise en coupe du monde pour le vététiste vuadensois Maxime L’Homme

Le Vuadensois Maxime L’Homme a lancé sa saison de Coupe du monde au Brésil.

Lâché par son équipe, le Gruérien a dû se constituer une structure propre.

Pour sa dernière saison espoir, il espère s’installer dans le top 10 mondial.

GLENN RAY

VTT. Pour sa première Coupe du monde M23 de la saison au Brésil, Maxime L’Homme aurait rêvé à un meilleur départ. Au propre comme au figuré. Douzième de la short track vendredi après avoir perdu une pédale d’entrée, le Vuadensois de 22 ans a chuté dimanche après 100 mètres de course. «J’ai fait un vol plané, j’ai tapé la tête et tout le corps, précise-t-il. Je suis resté trente secondes au sol avant de me relever et de repartir.»

Le Gruérien s’est battu avec des douleurs «partout sur le corps» durant une heure pour remonter jusqu’à la 22e place. «Le bilan…