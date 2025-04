Dix ans après, l’enquête reprend

LIVRES

Ivar Leon Menger

DANS LA FORÊT DU CROQUE-MITAINE

Belfond, 368 pages

En Allemagne, Ivar Leon Menger fait partie des plus gros vendeurs de polars. Après Les enfants du lac (2023), ce deuxième roman paru en français confirme le talent de ce scénariste et auteur de pièces radiophoniques, né en 1973. Dans le genre thriller psychologique, son sens du suspense et des surprises a de quoi séduire, même s’il démontre une habileté qui confine à la manipulation.

«Tous les habitants de Katzenbrunn semblent vraiment avoir un grain», se dit Hans J. Stahl. Difficile de donner tort à ce policier à la retraite, de retour dans ce village où, dix ans auparavant, il a tenté de résoudre une affaire de disparition d’enfant. Nous sommes en 1986 et un autre garçon a été enlevé. A une époque où tout le monde…