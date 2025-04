En attendant un miracle

FRANCE 3, JEUDI À 21 H 05

Au petit matin, alors que la ville de Lourdes dort encore, le corps du docteur Delubac est découvert dans un des bassins de la grotte des apparitions, où viennent s’immerger les pèlerins. Fiona Langlois, commandant de police et enfant du pays, épaulée par Maxime Gardette, nouveau venu au commissariat, vont enquêter sur la mort de cet homme qui faisait partie du CMIL - Comité médical international de Lourdes. Ce comité, qui étudie et valide les guérisons dites «miraculeuses», devait justement se réunir le lendemain pour statuer sur les dossiers d’anciens malades. Les recherches de Delubac menaçaient-elles de puissants intérêts ? Fiona et Maxime épluchent les dossiers des malades. ■