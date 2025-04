En solo et en toute sincérité

MUSIQUE

Christophe Mali

HUMAIN

Frenchy/PIAS

C’était il y a presque vingt ans: en 2006, en première partie d’un concert de Cali entré dans l’histoire des Francomanias, Christophe Mali charmait l’Hôtel-de-Ville de Bulle par sa gouaille, sa formule piano-voix et ses chansons drôles ou émouvantes. Il a ensuite repris sa place dans Tryo – qui vient de célébrer ses 25 ans en tournée – et n’a plus sorti de disque solo, jusqu’à cet Humain, où il explore un registre intime. Même si Ça nous gêne, qui ouvre l’album, rappelle le ton engagé et joyeux de Tryo. De son groupe, il retient aussi les couleurs pop-reggae et les préoccupations écologiques (Les oiseaux).

La voix rappelle un peu Higelin, mais l’évidence des mélodies renvoie parfois à Souchon, qui fait d’ailleurs une apparition sur A quoi ça sert?…