Futsal: les Bullois d'UFTB en quart de finale des play-off de Premier League

FUTSAL. Ce fut ardu jusqu’au bout, mais l’Uni Futsal Team Bulle (UFTB) y est parvenu: se hisser en quart de finale des play-off de Premier League, l’objectif minimal de la saison, à la faveur d’un ultime succès 4-6 face au Parc dimanche dernier. «Après nos péripéties (n.d.l.r.: deux changements d’entraîneur notamment) et pour les 20 ans du club, c’est à la fois un soulagement et inespéré de finir 6e», admet Guillaume Rico.

Le capitaine bullois de 27 ans veut y croire face au Mobulu d’un certain Artur Ferreira, ancien coach de l’UFTB. «On a certes perdu deux fois (4-12 et 4-7) contre eux, mais depuis l’arrivée de Vitor Hugo (Rosario Mendes), l’équipe a changé de visage. On défend et on profite mieux des qualités de chacun.» Au point de s’offrir les Bernois dans cette série au meilleur des…