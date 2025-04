Il chantait sa mort pour hurler sa rage de vivre

Une chanson, son histoire et les souvenirs qui lui sont liés: tel est l’objet de cette chronique, issue de «Je ne laisserai jamais dire que ce n’est pas la plus belle chanson du monde». Un blog décliné en deux livres.

JE SUIS VENU VOUS VOIR. Alors là, pardon, mais il n’y a pas grand-chose à dire. «Je suis venu vous voir, avant de partir, y’avait personne, ça vaut mieux comme ça…» Si vous ne comprenez pas, dès ces premiers mots, dès que vous entendez cette voix déchirée, ces guitares qui vous tordent les tripes, si vous ne comprenez pas que cette chanson est la plus bouleversante, la plus forte, la plus sincère jamais sortie en langue française, nous ne sommes pas faits pour nous entendre. Je ne peux rien pour vous et nous pouvons en rester là.

La plus insupportable, aussi. Parce que Mano…